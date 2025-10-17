Şanlıurfa'da 1 ton bozuk et ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Ticaret Merkezi Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde, tüketime sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş yaklaşık 1 ton et tespit edildi.



Ele geçirilen etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından çöp merkezine götürülerek imha edildi.



Etlerin bulunduğu depolar, ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşletme sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.