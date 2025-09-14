Şanlıurfa’da 10 DAEŞ şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla’da toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, DAEŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 16 bin 687 dolar, 470 euro, 22 bin 925 TL nakit para, çeşitli ziynet eşyaları, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.