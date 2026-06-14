Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda yangın. Dumanlar bütün binayı sardı
14.06.2026 19:19
Anadolu Ajansı
Yangın kısa sürede üst katlara sıçradı
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.