Şanlıurfa'da 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce 105 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

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