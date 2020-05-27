Şanlıurfa'da 13 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın beş ilçesinde pozitif vakaların çıktığı toplam 13 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 22:37

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Şanlıurfa'da 13 bina, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yapılan testlerde Haliliye'de 6, Eyyübiye'de 3, Karaköprü'de 2, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde ise 1'er binada vatandaşın sonucu pozitif çıktı.

Söz konusu 5 ilçede tespit edilen 13 binada, 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 2, Siverek ilçesindeki 1 binada uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

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