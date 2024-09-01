Şanlıurfa'da 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kırsal Ağacık Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 8 adrese ve 15 tarlaya düzenlendi.

Aramalarda, 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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