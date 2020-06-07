Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı

Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde bazı vatandaşların test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 bina karantina altına alındı.

Anadolu Ajansı 07.06.2020 - 23:22 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 23:24

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Şanlıurfa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Birecik'in Bentbahçe Mahallesi, Hilvan'ın Korgun Mahallesi, Siverek ilçesi Erbey Mahallesi'ndeki Deveboynu ve Geçit sokakları, Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ise 1'er binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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