Şanlıurfa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 plakasız motosiklet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Çakırca kurtarılamadı.



Diğer yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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