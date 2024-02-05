Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'da Buluntu Hoca Bulvarı'nda öğle saatlerinde tali yoldan çıkan Ayşe A.'nın kullandığı otomobil, Ömer Şahin'in (42) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ömer Şahin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Ayşe A. ile yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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