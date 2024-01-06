Şanlıurfa'da 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da gıda ve mısır yüklü iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Şanlıurfa'da 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde, Halil Akay idaresindeki mısır yüklü TIR ile sürücüsü belirlenemeyen gıda malzemesi yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan feci kazada tır sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Faruk Alkan ve Halil Alkan ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - 1

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.

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