Şanlıurfa'da 2 TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU



Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.