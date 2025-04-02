Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuğu öldüresiye darbetti, tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 yaşındaki S.U., , apartman girişindeki merdiven önünde oyun oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olunca dışarı çıktı.

S.U., oyun oynayan İ.G.'ye tekme atarak yere savurdu. Daha sonra diğer çocukları da kovaladı.

DALAĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Aldığı darbe sonrası nefes almakta zorlanan çocuk, yere yığıldı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G.'nin dalağında yırtılma tespit edildi.

"ÖNÜME GELEN ÇOCUĞA TEKME ATTIM"

Çocuk tedaviye alınırken, aile S.U.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.U. ifadesinde, "Gürültü üzerine bir an sinirlenince dışarı çıkıp, önüme gelen çocuğa tekme attım. Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.