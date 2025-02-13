Şanlıurfa'da 33 kız öğrenci, yedikleri tavuktan zehirlendi

Olay, saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda meydana geldi.

Akşam yemeğinde tavuk yiyen öğrenciler, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Bunun üzerine öğrenciler, kurs idarecilerine haber verdi. İdarecilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.