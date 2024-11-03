Şanlıurfa'da 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kilogram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 1 şahsı gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 35 kilogram skunk maddesi ele geçiren ekipler, zanlıyı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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