Şanlıurfa'da 351 kaçak trafo bulundu

Şanlıurfa'da nisan ayı içerisinde 351 kayıt dışı trafo tespit edildi. Kaçak trafoların ekonomiye zararı 200 milyon lira olduğu açıklandı.

Şanlıurfa'da 351 kaçak trafo bulundu

Dicle Elektrik, bölgedeki kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin de desteğiyle kontroller gerçekleştiriliyor.

Nisan ayındaki kontrollerde, 100 bin nüfusa yetecek güçte olan 351 kayıt dışı trafo tespit edildi.

EKONOMİYE ZARARI 200 MİLYON LİRA

Yetkililer kaçak elektrik kullananların, normalden 9-10 kat daha fazla enerji tükettiğini belirtti.

Tespit edilen kaçak trafoların sadece sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının yılda 200 milyon lira olduğu açıklandı.

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