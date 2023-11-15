Şanlıurfa'da 5 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hamile bir kadın evinde ölü bulundu.



Olay, gece saatlerinde Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evde 5 aylık hamile Fidda Uzun'u (24) kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede hamile kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, eşi Ahmet Uzun (24) ise jandarma ekiplerince evin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Uzun’un, temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın yaşandığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin