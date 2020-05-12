Şanlıurfa'da 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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