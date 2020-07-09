Şanlıurfa'da 62 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 62 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 05:50

Şanlıurfa'da 62 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.

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