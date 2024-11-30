Şanlıurfa'da 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 8 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmaları sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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