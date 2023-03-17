Şanlıurfa'da 8 kişinin öldüğü Abide Köprülü Kavşağı'ndaki yanlışlar!

Alt geçit yanlış yere yapılmıştı, dere yatağı geçtiği için alt geçit yerine viyadük olmalıydı.



Şanlıurfa'da sel felaketinde suyla dolan ve 8 kişinin ölümüne

neden olan alt geçitteki hatalardan bazıları böyle sıralandı.



Abide Kavşağı'ndaki alt geçitte yapılan hataları Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası Başkanı Mehmet Selim Açar anlattı.

Mehmet Selim Açar, "Aktif dere yatağının deşarj-bypass edilme sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Bu noktada konulan motorlar yetersiz olmuştur. Derenin yatağına inilmiştir. Esas derenin kendi doğal deşarjının önüne geçilmiştir. Üçüncüsü debi hesaplamasının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür ölçümler yaparken yüz yılda bir yağışların debisini hesaplıyor. Aslında bunun bir de amortisinden payını koyması gerekiyor." diyerek başından beri mazgalların kaldırılması ya da kavşağın trafiğe kapatılmasını gerektiğini söyledi.