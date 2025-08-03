Şanlıurfa'da 8 milyon liralık vurguna üç tutuklama

Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından şüphelilerin kullandığı atıcı evi olarak tanımlanan beş adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, beş şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 13 cep telefonu, 18 sim kart, bir dizüstü bilgisayar, sekiz uyuşturucu hap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Suç unsurlarının incelenmesinde, Antalya, Aydın, Bartın, Bolu, Çanakkale, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa'da 21 kişiyi 8 milyon 280 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.