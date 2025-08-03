Şanlıurfa'da 8 milyon liralık vurguna üç tutuklama
Şanlıurfa'da telefonla aradıkları 21 kişiyi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandıran şebekeye operasyon yapıldı. Gözaltına alınan beş şüpheliden, üçü tutuklandı.
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından şüphelilerin kullandığı atıcı evi olarak tanımlanan beş adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, beş şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 13 cep telefonu, 18 sim kart, bir dizüstü bilgisayar, sekiz uyuşturucu hap ve dijital materyaller ele geçirildi.
Suç unsurlarının incelenmesinde, Antalya, Aydın, Bartın, Bolu, Çanakkale, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa'da 21 kişiyi 8 milyon 280 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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