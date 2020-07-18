Şanlıurfa'da 97 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, 11 ilçede toplam 97 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 00:26

Şanlıurfa'da 97 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 97 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 17, Karaköprü'de 30, Eyyübiye'de 19, Birecik'te 9, Siverek'te 6, Ceylanpınar'da 5, Hilvan'da 3, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2, Viranşehir'de 2 ve Halfeti ilçesindeki 1 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 89 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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