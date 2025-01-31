Şanlıurfa'da adliye önünde husumetli aileler arasında kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı

Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akraba aileler arasında daha önce bir kavga meydana geldi. E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

