Şanlıurfa'da aile faciası: Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde aile faciası yaşandı.

Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında A.B. tabancayla oğluna ateş etti.



Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



İ.H.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

