Şanlıurfa’da aileler arasında silahlı çatışma

Karakeçili bölgesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.



Silah seslerinin yükseldiği bölgede çevredekiler büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.