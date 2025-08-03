Şanlıurfa'da akraba aileler birbirine girdi: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada altı kişi yaralandı.

Kırsal Tekerli Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan altı kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında taraflara ait iki araçta hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.