Şanlıurfa'da akraba kavgası: 1’i polis 3 yaralı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili çalışma başlatan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.