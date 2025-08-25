Şanlıurfa'da alacak tartışması: Oteli kurşun yağmuruna tuttular
Şanlıurfa'da alacak-verecek nedeniyle 5 katlı bir otelin pencerelerine ateş açıldı. 8 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Sarayönü Caddesi üzerinde alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası öğrenilemeyen otomobillerle otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi.
Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
