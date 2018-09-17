Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde tartıştığı amcası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ayanlar Mahallesi'nde M.A.Y. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Mehmet Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle vurulan Mehmet Y, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, katil zanlısı M.A.Y. ile 17 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da amca-yeğen kavgası: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde tartıştığı amcası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.