Şanlıurfa'da amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, borç meselesi nedeniyle tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.
Foto: Arşiv
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Alıncak Mahallesi'nde M.K. (33) ile yeğeni H.İ.K. (29) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle yaralanan H.İ.K., kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan amca M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Şanlıurfa Akçakale
- Silahlı Saldırı
- Cinayet