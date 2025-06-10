Şanlıurfa'da amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, borç meselesi nedeniyle tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

Şanlıurfa'da amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Foto: Arşiv

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Alıncak Mahallesi'nde M.K. (33) ile yeğeni H.İ.K. (29) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle yaralanan H.İ.K., kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan amca M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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