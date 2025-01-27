Şanlıurfa'da anne vahşeti: Bir kızını silahla, diğer kızını serumla öldürüp intihar etti

Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın iki kızını öldürüp intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve yakın zamanda eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca (38) ile 14 yaşındaki kızı İsmet Ada ve 8 yaşındaki kızı Nida Yamaca'yı hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Olayın ayrıntılarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı İsmet Ada'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Nida Yamaca da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı Nida Yamaca'yı serumuna ilaç katıp, 14 yaşındaki kızını ise silahla vurup öldürdüğü tespit edildi. Serap Yamaca, daha sonra da aynı silahla intihar etti. Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.