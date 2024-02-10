Şanlıurfa'da zicirleme trafik kazası: 4’ü ağır, 6 kişinin yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Muharrem Özgür yönetimindeki hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI



Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü.

Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı.

FECİ KAZA KAMERADA