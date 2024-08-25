Şanlıurfa'da aranan 52 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "huzur uygulamasında" aranan 52 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da aranan 52 şüpheli yakalandı

Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Şanlıurfa genelinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından "huzur uygulaması" gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulamaya 1282 kolluk personelinin katıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"22 bin 144 kişi sorgulanmış, 7 bin 148 araç kontrol edilmiş, 442 iş yeri denetlenmiş, 239 araca para cezası uygulanmış, 51 araç trafikten men edilmiş, 19 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, aranmakta olan 52 kişi yakalanmış, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 100 gram esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 adet tescilsiz motosiklet ele geçirilmiştir."

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