Şanlıurfa'da asansör faciası

Şanlıurfa'da bir kişi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay Eyyübiye ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, oturduğu yedi katlı apartmanın dördüncü katında asansöre binmek isteyen Osman Kaya, boşluğa düştü.

Kanlar içinde kalan Kaya'yı fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.