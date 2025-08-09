Şanlıurfa'da baba dehşeti: Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Şanlıurfa'da bir baba, ailevi problemler yaşadığı iddia edilen 26 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

'da Kırkpınar Mahallesi'nde Mahmut H. (61) ailevi problemler yaşadığı iddia edilen oğlu Müslüm H.'yi (26) av tüfeğiyle vurdu.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Müslüm H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahmut H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

