Şanlıurfa'da baba dehşeti: Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Şanlıurfa'da Kırkpınar Mahallesi'nde Mahmut H. (61) ailevi problemler yaşadığı iddia edilen oğlu Müslüm H.'yi (26) av tüfeğiyle vurdu.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Müslüm H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Baba Mahmut H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.