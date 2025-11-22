Şanlıurfa'da bakım evinde yangında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binanın bir bölümünü yoğun duman kapladı.

Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan Poyraz Efe Öztürk (7) yoğun dumanın arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler binada bulunanları hızla tahliye ederken, ağır yaralanan Poyraz Efe Öztürk, sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Acil serviste tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.