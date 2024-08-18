Şanlıurfa’da baraj gölüne giren genç boğuldu

Fırat Havzasında bulunan Çatak Sosyal Tesislerine piknik için giden Ömer Faruk Kaya, aşırı sıcaklardan bulanarak serinlemek için Atatürk Barajı gölüne girdi.

Kaya bir süre suda kaldıktan sonra gözden kayboldu.



Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü su altı arama polislerinin çalışması sonucu Ömer Faruk Kaya’ya ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Kaya, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ömer Faruk Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.