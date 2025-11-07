Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
07.11.2025 22:52
IHA
AA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Eyyübiye'nin Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.