Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

07.11.2025 22:52

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
IHA

AA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eyyübiye'nin Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.


Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery