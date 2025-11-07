Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Eyyübiye'nin Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.