Şanlıurfa’da binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar" çerçevesinde Şanlıurfa merkez ile Eyyübiye, Haliliye, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 7 bin 777 paket sigara, 4 bin 500 kilogram gümrük kaçağı tütün, 3 bin 500 adet cep telefonu yedek parçası, 35 kilogram nargile tütünü, 22 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

