Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir ekmek fırını ile 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Anadolu Ajansı 06.06.2020 - 05:53 | Son Güncelleme : 06.06.2020 - 05:59

ekmek fırını.jpg

İlişkili Haberler

Ankara'da corona virüs karantinası

Ankara'da corona virüs karantinası

Maden işçisinin virüs testi pozitif çıktı

Maden işçisinin virüs testi pozitif çıktı

Tavşanlı'da berber ve kuaförlere 14 gün karantina

Tavşanlı'da berber ve kuaförlere 14 gün karantina

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. 

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında merkez Eyyübiye ilçesinde bir ekmek fırını ile Siverek 3, Viranşehir 3, Eyyübiye 3, Karaköprü 1 ve Haliliye ilçesinde 1 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde 3 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

VİDEO: RESTORANLARDA VİRÜS ÖNLEMLERİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...