Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha

'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir vakasını ortaya çıkardı.

Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi.

Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı. 

Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha - 1

Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.

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