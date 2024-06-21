Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasını ortaya çıkardı. Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı.

Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.