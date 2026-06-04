Şanlıurfa'da çatışma. Araya giren anne öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa 'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nda iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar kullanıldı.

Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve 15 yaşındaki oğlu S.A. pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı anne ile oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Altundağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.