Şanlıurfa’da cinayet: Dört kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da M.Ç. isimli kişinin öldürüldüğü cinayete ilişkin soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da cinayet: Dört kişi tutuklandı
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'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan dördü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim'de Hacı Bayram Mahallesi'nde dağlık alanda M.Ç'nin (40) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olaya ilişkin 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde beş tabanca, iki tüfek ele geçirdi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan dördü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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