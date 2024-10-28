Şanlıurfa’da cinayet: Dört kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan dördü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim'de Hacı Bayram Mahallesi'nde dağlık alanda M.Ç'nin (40) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.



Olaya ilişkin 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerinde beş tabanca, iki tüfek ele geçirdi.



Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan dördü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.