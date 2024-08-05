Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan çocuğa cinsel taciz yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.



Gerçeği yansıtmayan iddiaya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:



"İlimizin imajını kötüleyecek, olumsuz bir algı oluşturacak, Şanlıurfa'ya leke sürecek, toplumu galeyana getirecek, ani reflekslere sebep olacak hadiselerde duyarlılık bekliyoruz. Bunlar, en başta taciz, Suriyeliler ile ilgili benzer konulardır, bizim bunlar özelimiz olmalı. Bu tür konularda lütfen ilgili kurumlardan resmi bilgileri almadan bir haber ve paylaşımda bulunmayın. Dünkü vakayı kınıyorum. Bu konuya ilişkin ilgili kurumlarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu. İletişim Başkanlığımız nezdinde de dezenformasyona karşı, süreci başlattık. Benzer konulara karşı tavrımız valilik olarak bu şekilde olacaktır. Yasal zeminde insanımızın onurunu zedeleyen, Şanlıurfa'nın gururuna dokunan, halkımızın da nefretle karşıladığı bu tür hadiselere, adeta insanları kin ve galeyana getiren bu tür girişimleri habercilik olarak görmüyoruz. Bunları adalet önüne çıkarmak bizim temel görevimiz olacak."



Vali Şıldak, kentteki diğer asayiş olaylarına ilişkin de gazetecilere bilgi verdi.

