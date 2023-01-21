Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da iki kağıt toplayıcısı, konteyner içinde kız bebek cesedi buldu. Sağlık görevlileri bebeğin yeni doğduğunu belirlerken, polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa’da konteynerde cesedi bulundu.

Kağıt toplayıcısı iki genç, konteynerini karıştırdığı sırada, beze sarılı bebek cesedi gördü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, cesedin yeni doğmuş kız bebeğe ait olduğunu belirledi.

Şanlıurfa’da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerdeki incelemelerinin ardından bebek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kolunda doğum bilgi bileziği olan bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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