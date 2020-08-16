Şanlıurfa'da corona virüs tedbirlerine uymayanlara 76 bin 892 lira ceza

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan işletme ve kişilere 76 bin 892 lira ceza uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürüyor.



İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 Ağustos'ta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı corona virüs denetimlerinde kentteki 3 bin 64 riskli alan kontrol edildi.



Ekipler, evde izolasyon tedbiri uygulanan bin 315 adreste denetleme yaptı ve karantina kurallarına uymayarak ikametgahlarından ayrılan 7 kişiye evlerine çağırarak 3 bin 150’şer lira ceza kesti.



Kurallara uymadıkları tespit edilen 28 işletme ve 85 kişiye 76 bin 892 lira ceza uygulandı.