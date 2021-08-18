Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu: Yolu kapatan 11 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da bazı çiftçiler, 14 Ağustos'ta kesilen elektrik ve ekinlere sulama yapamamaları nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi (DEDAŞ) protesto etmek için toplandı.

YOLU KAPATTILAR

Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Pekmezli Mahallesi'nde bir araya gelen çiftçiler, lastik yakarak yolu kapattı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Protestoda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, görevlilerin tüm uyarısına rağmen yolu açmak istemeyen gruba, jandarma gazlı müdahalede bulundu. Bunun üzerine yol, yeniden açıldı.

11 ÇİFTÇİ GÖZALTINDA

Bu sabah 11 çiftçi, İl Jandarma Komutanlığınca yol kapattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çiftçilerin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.