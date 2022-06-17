Şanlıurfa'da dengesini kaybeden üniversite öğrencisi köprüden suya düştü

Şanlıurfa’dan Halfeti’ye giden üniversite öğrencilerinin gezisi facia ile son buldu.

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik kenti Halfeti’de yaşandı.

İddiaya göre Harran Üniversitesinde okuyan 3 kız arkadaş, gezmek için Halfeti’ye gitti. Şehri gezdikten sonra asma köprünün üzerine çıkan genç kızlardan Saadet E., iddiaya göre arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybedip suya düştü.

20 DAKİKA SONRA KURTARILDI

Kızın düştüğünü fark eden çevredekiler, suya atlayıp çıkartmaya çalıştı. Suyun dibine battığı için uzun süre çıkartılamayan genç kız, yaklaşık 20 dakika sonra kurtarıldı.

Genç kız suyun altından 20 dakika sonra kurtarıldı

Vatandaşların el birliği ile sudan çıkarttığı genç kız, çağrılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç kız, durumun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.



Genç kızı sudan çıkartmayı başaran Mehmet Tahir Bilgin, “Ambulansın geçtiğini gördüm, bir olay olduğunu fark ettim. Oraya doğru yürüdüm, bir boğulma vakası. Baktım suda dediler. Ondan sonra suya girip çıkarttım. Daha sonra ambulansa bindirip hastaneye getirdik” diye konuştu.