Şanlıurfa'da dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ahmet A. idaresindeki 63 BN 411 plakalı otomobil, Sancaktar Mahallesi Oduncu Pazarı mevkisinde kontrolden çıkarak içerisinde az su bulunan Karakoyun Deresi yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

Yunanistan'da deprem alarmı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...