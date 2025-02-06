Şanlıurfa'da dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ahmet A. idaresindeki 63 BN 411 plakalı otomobil, Sancaktar Mahallesi Oduncu Pazarı mevkisinde kontrolden çıkarak içerisinde az su bulunan Karakoyun Deresi yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trafik Kazası
- Şanlıurfa
- Şanlıurfa Eyyübiye