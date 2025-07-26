Şanlıurfa'da devrilen araç yandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Siverek karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilmenin ardından araç bir anda alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Kazada, hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

