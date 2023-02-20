Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 8 yaralı

"DOĞALGAZ VANASI FARKLI YÖNTEMLE KIRILIP AÇILDIYSA ÇOK BÜYÜK SORUN VAR"



Ayhan, olayda ihmal olup olmadığına ilişkin ekiplerin hızlı şekilde inceleme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ben de hemen olay yerine gelerek durumu denetledik, gözden geçirdik. Vatandaşların da bizim uyarılarımıza çok dikkat etmesi lazım. Şu an burada adli ve idari soruşturma yapılıyor. Vatandaşımızın hayatı normalleştirmesini arzu etmekle birlikte biraz daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Burada doğalgaz kapalı olduğu halde doğalgaz vanası farklı yöntemle kırılıp açıldıysa çok büyük sorun var."



Bölgede incelemelerin devam ettiğini, adli ve idari soruşturmaların da başladığını vurgulayan Vali Ayhan, "İçeride bir kişinin daha olduğu öngörülüyor. Bununla ilgili de incelemeler sürüyor. Güvenlik tedbirleri alındı." diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, teknik ve idari soruşturmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklamanın yapılacağını bildirdi.

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